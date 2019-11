L’augmentation des taxes sur le tabac et l’alcool approuvée par les députés

La Chambre des députés a adopté, mercredi, le projet d'augmentation des taxes à la consommation sur les produits du tabac et les spiritueux. Avec cette augmentation d'environ 10%, le paquet de cigarettes devrait coûter environ 12 ou 13 couronnes de plus qu'aujourd'hui.

D'après la ministre des Finances, cette mesure, qui ne concerne pas la bière et le vin, pourrait rapporter plus de 10 milliards de couronnes à l'Etat.

Le gouvernement justifie cette mesure par la volonté de limiter les effets néfastes de la consommation des substances engendrant une dépendance sur la santé de la population. Parmi les autres arguments évoqués, l’augmentation des revenus et du niveau de vie rend les cigarettes et l’alcool plus accessibles. Le texte va désormais être soumis à l’examen du Sénat.