L’arrière-petite-fille du président Masaryk fera partie du jury du 22e Festival du film documentaire de Jihlava

L’arrière-petite-fille du président T. G. Masaryk Charlotte Kotíková sera member du jury de la 22e édition du Festival du film documentaire de Jihlava, a annoncé son directeur, Marek Hovorka. Elle aura pour tâche d’évaluer la section Česká radost qui présente chaque année les nouveautés de la cinématographie tchèque. Charlotte Kotíková est une historienne de l’art renommée, grande connaisseuse de l’art contemporain, et vit aux Etats-Unis depuis son émigration en 1969. Le Festival du film documentaire de Jihlava se déroulera du 25 au 30 octobre. Sa bande-annonce a été réalisée cette année par le réalisateur Jean-Luc Godard. Le festival proposera 327 films documentaires, dont une centaine en première mondiale. C’est le plus important festival du film documentaire en Europe centrale et orientale. L’an dernier, il a attiré quelque 4 500 spectateurs accrédités.