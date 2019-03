L'architecte tchèque Eva Jiřičná fête ses 80 ans

Née à Zlín le 3 mars 1939, l'architecte tchèque Eva Jiřičná souffle ses 80 bougies ce dimanche. Partie en stage en Angleterre après ses études le 1er août 1968, elle dut rester à l'ouest suite à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques à la fin de l'été. Toute sa carrière d'architecte s'est déroulée en Grande Bretagne, mais plusieurs de ses ouvrages sont aussi à voir dans son pays d'origine.

Ses boutiques design sont à voir notamment dans des rues de Londres et de New York. Parmi ses réalisations en République tchèque, on compte notamment une Orangerie moderne près du Fossé aux cerfs au Châtau de prague, les espaces intérieurs de la Maison dansante à Prague ou encore le Palais des Congrès de sa ville natale.