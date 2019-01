L’ancien président allemand Joachim Gauck a été honoré à Prague

L'ancien président allemand Joachim Gauck s’est vu remettre ce lundi le prix Charles IV, une distinction décernée par la ville de Prague et l'Université Charles à des personnalités reconnues pour leur apport dans la culture, la politique ou l'économie. Joachim Gauck est la septième personne à recevoir ce prix depuis sa création, en 1993. Ce prix lui est remis pour son apport aux relations franco-allemandes. Il est accompagné d’une somme de 200 000 couronnes, en plus d’une plaque et d’un diplôme.

Âgé de 78 ans, il a été président de la République fédérale d'Allemagne entre 2012 et 2017. Durant son mandat, il a effectué de nombreuses visites en Tchéquie.