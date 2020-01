L’ancien international tchèque de football Tomáš Řepka est sorti de prison

Après un peu plus de sept mois passés derrière les barreaux, Tomáš Řepka est sorti de la prison de Plzeň (Bohême de l’Ouest) lundi. Il a bénéficié d’une remise de peine alors qu’il avait été initialement condamné à deux ans et demi. Ancien joueur notamment de la Fiorentina, de West Ham et du Sparta Prague, ancien défenseur également de l’équipe nationale tchèque durant plusieurs années, Tomáš Řepka, 46 ans, avait été condamné pour fraude au printemps dernier. Déjà condamné en première instance à quinze mois de prison ferme en février 2019, il avait vu sa peine alourdie en appel. La cour d'appel du tribunal municipal de Prague l’avait reconnu coupable d'avoir vendu, en décembre 2016 pour 1,2 million de couronnes (46 500 euros), à une femme une Mercedes qui ne lui appartenait plus et qu'il utilisait en vertu d'un contrat de location.

Tomáš Řepka n'en était pas à son premier fait d'armes judiciaire : il avait déjà été condamné en août 2018 à six mois de prison par un tribunal de Brno pour avoir publié une fausse petite annonce d’escort girl avec les photos de son ex-femme, Vlaďka Erbová, assorti de son numéro de téléphone portable. Cette sentence a été ensuite commuée en une peine de travail d'intérêt général. Dans le passé, Tomáš Řepka avait également été condamné à des peines avec sursis pour conduite en état d'ivresse et à une autre peine de travail d'intérêt général en 2018, pour n'avoir pas payé la pension alimentaire à son ex-femme.