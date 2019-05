L’ancien dirigeant de la société minière de Most arrêté à Genève

La police suisse a arrêté à Genève Petr Kraus, ancien dirigeant de la société minière de Most, qui avait condamné par un tribunal helvète à 16 mois de prison en 2013 dans le cadre du procès de la privatisation frauduleuse de cette société (Mostecká uhelná společnost, MUS). Petr Kraus, ainsi que quatre autres hommes d’affaires tchèques avaient été reconnus coupables de blanchiment aggravé et d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie. Ces cinq hommes d'affaires, dont certains étaient des ex-administrateurs de la société ou des membres du comité de surveillance, étaient parvenus à contrôler près de 97% de MUS au moment de sa privatisation entre 1997 et 2003.

Petr Kraus a été arrêté à l’aéroport de Genève et aurait été écroué à la prison de Fribourg. En novembre dernier a débuté au Tribunal municipal de Prague le procès de la privatisation frauduleuse de la société minière de Most, Mostecká uhelná společnost (MUS) pour laquelle les cinq prévenus ont été condamnés en Suisse, sans qu’aucun d’entre eux n’y aient jusqu’à présent purgé leur peine. La République tchèque avait participé au procès en Suisse en tant que partie lésée. Le ministère des Finances s’efforce d’obtenir des compensations financières pour les dommages subis par l’Etat. Des dommages dont la somme a été estimée à plus de deux milliards de couronnes.