Lancement d'un concours pour la restauration du château de Karlštejn

L'Institut national du patrimoine a lancé un concours pour la restauration du château de Karlštejn. Le coût du projet est estimé à 104 millions de couronnes. Le début des travaux est prévu au mois de septembre de cette année et devraient se poursuivre jusqu'en octobre 2022. Parmi les espaces qui doivent être restaurés, le palais impérial et le burgraviat. Le château, qui fait partie des monuments les plus visités du pays, restera ouvert au public, malgré la fermeture de certaines zones.

Situé à quelques dizaines de kilomètres de la capitale tchèque, le château gothique a été construit en 1357 par le roi de Bohême et empereur romain Charles IV pour accueillir les joyaux de la couronne ainsi que d'autres trésors du royaume.