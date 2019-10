Lancement du festival du film documentaire de Jihlava

Ce jeudi s’ouvre à Jihlava, ville située dans les Hauteurs tchéco-moraves, la 23e édition du Festival international du film documentaire Ji.hlava. Quelque 277 films tchèques et étrangers, dont 91 en première mondiale y seront présentés jusqu’au 29 octobre prochain. Le festival, le plus important du genre en Europe centrale, débute par la projection du documentaire sur le célèbre caméraman de la Nouvelle vague tchécoslovaque, Jaroslav Kučera, réalisé par Jakub Felcman.

Parmi les autres films à retenir figure un nouveau documentaire consacré à Václav Havel (This Is Havel Speaking, Can You Hear Me?) du réalisateur Petr Jančárek qui retrace les trois dernières années de la vie de l’ex-président tchèque, ou encore le film Kiruna – A Brand New World de la réalisatrice tchéco-suédoise Greta Stocklassa.

Le réalisateur kazakh Sergey Dvortsevoy, dont le film Ayka a été présenté en sélection officielle de 2018 au Festival de Cannes, recevra ce jeudi un prix pour l’ensemble de son œuvre au festival de Jihlava, pour lequel il a d’ailleurs réalisé le générique.