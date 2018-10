Lancement des festivités pour le centenaire de la création de la Tchécoslovaquie

Des centaines d'événements sont organisés sur tout le territoire tchèque, ces samedi et dimanche, pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance de la Tchécoslovaquie, le 28 octobre 1918. Les festivités sont officiellement lancées ce samedi matin par le serment d'allégeance que doivent prêter au Château de Prague plusieurs centaines de militaires, de policiers et de pompiers devant le chef de l'Etat Miloš Zeman.

Dans l'après-midi, ce même Miloš Zeman, en compagnie des chefs des gouvernements tchèque et slovaque, Andrej Babiš et Peter Pellegrini, participe à la cérémonie d'ouverture du bâtiment historique du Musée national, édifice symbolique de la nation tchèque, qui vient de subir trois ans de travaux de rénovations. L'institution héberge une exposition consacrée à l'histoire commune des Tchèques et des Slovaques au cours du siècle écoulé et visible gratuitement jusqu'à la fin de l'année.

Ce samedi, une représentation de l'opéra Libuše, du compositeur Bedřich Smetana, est jouée au Théâtre national à Prague. L'opéra, lui aussi important pour le sentiment national tchèque, est retransmis gratuitement sur la petite place qui jouxte le théâtre.

De nombreuses manifestations sont évidemment également organisées hors de Prague, des rassemblements, des concerts, des expositions ou bien encore des représentations théâtrales.