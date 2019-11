Lancement des festivités de l'Avent dans toute la République tchèque

Les festivités de l'Avent ont commencé un peu partout en République tchèque avec le lancement des marchés de Noël, dont le plus célèbre et le plus important se trouve place de la Vieille-Ville à Prague. C'est également là qu'a été solennellement allumé ce samedi après-midi le grand sapin de Noël, abattu cette année dans la ville de Semily dans le nord de la Bohême et d'une hauteur de 22 mètres. Le marché de Noël de la place de la Vieille-Ville accueillera ses visiteurs jusqu'au 6 janvier prochain.

De nombreux autres marchés de Noël sont installés sur d'autres places de la capitale tchèque et sur celles de la plupart des communes du pays. Des arbres en pots ont été installés sur une grande partie des marchés pragois, et seront ensuite replantés dans les parcs de la capitale, une fois les fêtes de Noël achevées.