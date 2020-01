Lancement de la campagne hivernale de recensement des oiseaux

La campagne hivernale de recensement des oiseaux en République tchèque a été lancée ce vendredi. De vendredi à dimanche, les Tchèques sont invités à compter, pendant une heure, les oiseaux venant se nourrir dans les mangeoires qui leur sont destinées.

L'an dernier, le premier recensement de ce genre avait motivé quelque 14 000 personnes à observer plus d'un quart de million d'oiseaux. Les résultats de cette campagne avaient montré que la mésange charbonnière était le volatile le plus commun dans les jardins, suivie par le moineau friquet et le moineau domestique.

Le recensement est organisé par la Société ornithologique tchèque et a pour objectif de collecter des informations sur la présence des oiseaux en hiver, sur la baisse éventuelle du nombre de certaines espèces et sur leur environnement de prédilection.