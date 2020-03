L'ambassade tchèque à Washington appelle ses ressortissants à réserver leurs vols pour l'Europe

L'ambassade tchèque à Washington a appelé ses ressortissants à réserver rapidement des vols pour l'Europe : des suppressions de lignes aériennes étant attendues dans les jours à venir, le prix des billets pourraient augmenter considérablement.

La représentation tchèque aux Etats-Unis a également confirmé qu'elle allait organiser un vol de rapatriement entre Chicago et Prague, destiné aux citoyens tchèques qui n'ont pas la possibilité de voyager sur une ligne commerciale. Le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček (ČSSD) a toutefois souligné qu'il s'agirait du seul vol organisé depuis les Etats-Unis.

Avec plus de 83 000 cas, selon l’université Johns-Hopkins, les Etats-Unis ont dépassé la Chine et l’Italie, qui comptent respectivement plus de 81 000 et 80 000 cas, selon un comptage de l’AFP.