L'ambassade de Chine mécontente des critiques tchèques sur la situation à Hong Kong

L'ambassade de Chine à Prague a protesté contre les déclarations de certains politiciens et institutions tchèques concernant la situation actuelle à Hong Kong. Dans un post Facebook, l'ambassade a estimé que ces opinions étaient fausses et qu'il s'agissait là d'une ingérence dans les affaires internes de la Chine. D'après l'ambassade, les manifestants ont commis des violences extrêmes lors des rassemblements organisés à Hong Kong. La semaine passée, le chef du comité des Affaires étrangères du Sénat Tchèque, Pavel Fischer, a appelé le gouvernement de Pékin à ne pas avoir recours à la violence. La Confédération tchèque des syndicats a également rédigé une lettre ouverte à l'adresse de l'ambassade de Chine, appelant à la fin de la répression et estimant que les gens n'avaient pas à être licenciés pour avoir participé à des manifestations.