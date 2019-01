L'Allemagne enregistre une hausse des migrants illégaux en provenance de Tchéquie

L'Allemagne a enregistré une hausse des migrants illégaux entrant dans le pays et en provenance de République tchèque. D'après les données publiées par le ministère allemand de l'Intérieur, la police a interpellé 3 900 migrants illégaux essayant de franchir la frontière entre janvier et novembre 2018, soit une augmentaiton de 10,8 % par rapport à l'année précédente.

Le ministère tchèque de l'Intérieur estime que ces données sont trompeuses : ce nombre incluerait les personnes ayant déjà reçu l'asile dans le pays et qui ont été incapables de le prouver après avoir fait un séjour rapide de l'autre côté de la frontière. Le ministère de l'Intérieur Jan Hamáček a déclaré aux journalistes que cette hausse s'élevait à 19 personnes et non pas à près de 400, comme le présentent les données du ministère allemand.