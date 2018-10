L’agence de presse ČTK fête son centenaire

L’agence de presse tchèque ČTK fête son centenaire et propose une exposition en plein air, dans la rue Na Příkopě, à Prague, avec des photographies des grands moments de l’histoire tchécoslovaque et tchèque, alors que l’on célèbre également cette année les cent ans d’existence de la fondation de la Tchécoslovaquie. Les photographies exposées ont été prises par des photographes de l’agence et ont été sélectionnées parmi un total de plus de sept millions d’images. L’exposition a été présentée en différents endroits du pays depuis le printemps dernier. Sa dernière étape est donc à Prague, à l’occasion des festivités liées au centenaire de la fondation du pays.