L’aéroport de Prague dépasse les 17 millions de voyageurs

Vendredi, l'aéroport Václav Havel de Prague a atteint 17 millions de passagers pour 2019, le nombre le plus élevé jamais enregistré en un an. Le chiffre représente une augmentation de 6% par rapport au nombre de voyageurs en 2018. Le nombre moyen de passagers par jour cette année a été d'environ 49 000.

Le gouvernement et la direction de cet aéroport public ont déclaré qu'il était proche de sa capacité maximale. Quelque 16 milliards CZK doivent être investis dans l'extension de son deuxième terminal d'ici 2028 et la capacité devrait atteindre 23 millions par an d'ici 2035.