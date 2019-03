L’acteur Peter Fonda annule sa venue au festival Febiofest

L’acteur américain Peter Fonda a annulé sa venue au festival du film Febiofest pour des raisons de santé, a annoncé l’équipe du festival. Le master-class qu’il devait animer a donc été également annulé, mais les cinéphiles pourront toutefois profiter des films les plus marquants de sa carrière, comme « Easy Rider » et « L’Or de la vie ».

Le festival Febiofest sera inauguré le 21 mars par la projection du nouveau film de Robert Redford, intitulé « The Old Man and the Gun ». 156 films seront projetés dans le cadre de cet événement qui se déroule à Prague puis dans plusieurs villes du pays à partir du début du mois d’avril. Parmi les autres invités prestigieux figure également l’acteur français Louis Garrel qui présentera son film L’homme fidèle.