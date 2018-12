La Vie brève de Jan Palach de l'écrivain français Anthony Sitruk sortira en tchèque en janvier

La biographie romancée que l'écrivain français Anthony Sitruk a consacrée à Jan Palach sortira en traduction tchèque le 17 janvier prochain, aux éditions Práh. Une parution qui intervient symboliquement le lendemain du sacrifice du jeune étudiant tchèque qui, le 16 janvier 1969, s'immola en haut de la place Venceslas, espérant réveiller la population tchécoslovaque dont il regrettait la résignation face au retour à l’orthodoxie communiste imposé par Moscou. Trois jours plus tard, le martyr mourait de ses brûlures dans un hôpital de Prague, suscitant une vive émotion au-delà même des frontières.

La Vie brève de Jan Palach d'Anthony Sitruk, paru en juin dernier aux éditions Le Dilettante, a été rédigé à partir de sources françaises et anglo-saxonnes, et non pas tchèques comme le reconnaissait lui-même l'auteur sur nos ondes (https://www.radio.cz/fr/rubrique/special/la-vie-breve-et-romancee-de-jan-palach). Il s'agit davantage d'une réflexion de celui-ci sur le geste et la signification du martyr de Jan Palach et d'un questionnement sur la façon dont lui-même aurait réagi face à une situation semblable.