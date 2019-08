La Tchéquie veut débloquer 700 millions de couronnes pour prévenir la migration illégale d'Afrique

Selon la Radio publique tchèque, Prague veut débloquer 700 millions de couronnes pour prévenir la migration illégale d'Afrique du nord et du Sahel, dans la cadre d'un programme commun élaboré par les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Intérieur. Cette somme devrait être allouée au cours des trois prochaines années, destinée à aider des pays comme le Mali, le Maroc et l'Ethiopie, afin de prévenir la migration illégale dans les zones de crise.

Les représentants des ministères vont rencontrer la semaine prochaine la ministre des Finances, Alena Schillerová (ANO) pour discuter de leur contribution financière à cette aide. D'après le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček (ČSSD), le gouvernement devrait recevoir le projet d'ici la fin octobre.