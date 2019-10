La Tchéquie va construire une nouvelle ambassade en Ethiopie

La République tchèque va faire construire une nouvelle ambassade à Addis-Abeba en Ethiopie. Elle sera construite à partir de matériaux durables, d’après le projet de deux étudiantes de l’Université technique slovaque, à Bratislava, qui ont récemment remporté le concours d’architectes organisé à cet effet.

Le ministère des Affaires étrangères tchèque veut mettre en œuvre le projet vainqueur au plus tard en 2025. 225 millions de couronnes doivent être débloqués pour la construction du nouveau bâtiment. La représentation diplomatique tchèque d’Addis-Abeba représente également les intérêts du pays à Djibouti, aux Comores, aux Seychelles, en Somalie et au Soudan du Sud. L’ambassadeur en Ethiopie est également le représentant permanent de la République tchèque auprès de l’Union africaine et de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies.