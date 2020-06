La Tchéquie rouvre ses frontières avec la Hongrie et l'Autriche

Le ministre tchèque des Affaires étrangères Tomáš Petříček a annoncé qu'à compter de ce vendredi midi, les citoyens tchèques pourraient voyager librement vers la Hongrie et l'Autriche, sans restrictions ni contrôles. Il a rappelé que si la Tchéquie assouplissait les possibilités de voyager, il était nécessaire de vérifier les conditions d'entrée des destinations et qu'à partir de lundi, une carte interactive serait disponible sur le site du ministère. Jeudi déjà, la Slovaquie et la Tchéquie avaient annoncé la fin des restrictions de circulation entre leurs deux pays, dont l'histoire commune les rend traditionnellement proches.

Selon le chef de la diplomatie tchèque, il sera également possible à partir de midi de revenir d'Allemagne sans présenter de test Covid-19 négatif à l'entrée en Tchéquie, mais que des négociations étaient encore en cours avec le pays voisin où certaines restrictions sont encore en vigueur : des contrôles aléatoires sont toujours en vigueur en Allemagne, et il y est toujours nécessaire d'y présenter un document justifiant son déplacement, comme un rendez-vous médical ou la date d'un rendez-vous d'affaires.