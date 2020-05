La Tchéquie engagée dans le développement d'un vaccin contre le Covid-19

L'Institut national pour la santé publique travaille au développement d'un vaccin contre le Covid-19, mais n'a pas encore lancé d'essais cliniques, a fait savoir le vice-ministre de la Santé Roman Prymula, précisant que les tests sur des humains prendraient plus de 18 mois. Une durée nécessaire selon lui afin de déterminer les éventuels effets indésirables. Plus de 80 vaccins sont en cours de développement dans le monde entier et certains d'entre eux pourraient être testés en Tchéquie, a ajouté l'épidémiologiste.

Actuellement, des malades sont traités avec l'antiviral expérimentale remdesivir, qui a été autorisé en urgence aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA), sur la base d'un essai américain ayant conclu qu'il écourtait de plusieurs jours le rétablissement des patients les plus gravement atteints du Covid-19. Le médicament est co-développé par un chercheur tchèques aux Etats-Unis.