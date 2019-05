La Synagogue espagnole va être fermée en raison de travaux

Avis aux amateurs de l’histoire de la communauté juive à Prague : monument parmi les plus visités de la capitale, la Synagogue espagnole sera fermée au public à compter de ce samedi soir pour une durée d’un an et demi. D’importants travaux de rénovation vont y être entrepris, qui permettront par exemple de moderniser l’exposition permanente. Selon le directeur du Musée juif, une plus grande attention sera également portée à l’histoire des Juifs après la Deuxième Guerre mondiale sous le régime communiste. Construite en 1868, la Synagogue espagnole est la synagogue la plus récente du Quartier juif de Prague.