La Semaine de la Recherche et de l’Innovation commence dans plusieurs villes tchèques

Une semaine dédiée à la recherche, au développement et à l’innovation débute ce mardi à Prague et dans plusieurs autres villes tchèques. Intitulé « Inovace 2018 », l’événement est organisé par l’Association des entreprises innovantes, en collaboration avec des partenaires tchèques et étrangers.

Une foire, un symposium consacré à l’industrie et à la société 4.0, une journée consacrée au 10e anniversaire du réseau Enterprise Europe Network (EEN) dédié à l'internationalisation et à l'innovation des PME, et d’autres manifestations encore sont programmées d’ici vendredi.