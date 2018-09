La saison de chauffage a débuté en République tchèque

Suite à la baisse des températures depuis le week-end dernier, la saison de chauffage a commencé un peu partout en République tchèque cette semaine. En raison de l’été plus long que d’habitude et des fortes chaleurs, il s’agit d’une période plus tardive que les années précédentes. Habituellement, la saison de chauffage débute en même temps que la rentrée scolaire.

Après Plzeň (Bohême de l’Ouest), Hradec Králové (Bohême de l’Est) ou encore Liberec (Bohême du Nord) lundi, le chauffage a donc été remis en route dans les foyers et les entreprises à Prague, Brno ou Zlín (Moravie) ce mardi. La saison de chauffage commence officiellement après le 1er septembre, à condition toutefois que la température moyenne extérieure quotidienne soit inférieure à 13 °C deux jours en suivant.