La Russie demande la protection policière d'un de ses diplomates à Prague

L'ambassade russe à Prague a demandé lundi la protection policière d'un de ses diplomates, que la presse tchèque affirme être un agent venu avec un poison pour assassiner des élus de la capitale ayant pris des décisions peu appréciées par le Kremlin (et qui ont eux-mêmes été placés sous protection policière). Le communiqué précise que le diplomate est la cible de menaces non identifiées.

Le jeune homme en cause dirige à Prague le Centre russe pour la science et la culture et a été repéré par les services tchèques de contre-espionnage (BIS), selon une enquête de la télévision publique diffusée dimanche.

L'intéressé a démenti ces informations au site SeznamZpravy, indiquant qu'il n'était pas arrivé à Prague avec de la ricine dans ses bagages comme l'affirme la presse mais avec "du désinfectant et des bonbons". Selon le site, il vit à Prague depuis plusieurs années mais n'a un passeport diplomatique que depuis l'an dernier.