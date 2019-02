La rétrospective Kupka devient l’exposition la plus fréquentée en 2018

Visitée par plus de 90 100 personnes avant sa fermeture le 20 janvier dernier, la rétrospective du maître de l’abstraction tchèque František Kupka, organisée par la Galerie nationale et des institutions partenaires, a été l’exposition la plus fréquentée en République tchèque en 2018. En moyenne 663 personnes par jour se sont rendues au Manège Wallenstein, dans le quartier de Malá Strana à Prague, pour admirer les œuvres de l’artiste qui a passé la majeure partie de sa vie en France.

Parmi les expositions les plus visitées l’année dernière en Tchéquie figure également celle du peintre Jan Zrzavý, organisée par le Musée Kampa, à Prague, celle de l’artiste allemande Katharina Grosse au Palais des foires ou encore l’exposition de l’Epopée slave d’Alfons Mucha à la Maison municipale de Prague.