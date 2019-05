La République tchèque représentée par Stanislav Kolíbal à la Biennale de Venise

Agé de 93 ans, l’artiste conceptuel Stanislav Kolíbal représente la République tchèque à la 58e édition de la Biennale de Venise, rendez-vous historique de l’art contemporain mondial qui a ouvert ses portes samedi. La République tchèque y partage un pavillon avec la Slovaquie voisine. Cette biennale est placée sous le thème « Placé sous le thème "May you live in interesting times » (Puissiez-vous vivre une époque intéressante).

Construit en 1925 par Otakar Novotný, le pavillon tchécoslovaque fait partie des plus anciens à la Biennale de Venise. Depuis la séparation de la Tchécoslovaquie, République tchèque et Slovaquie se relaient pour préparer une exposition. Pour cette 58e édition, c’est la Galerie nationale de Prague qui était chargée de cette dernière.