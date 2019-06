La République tchèque parmi les pays les plus pacifiques au monde

La République tchèque continue de compter parmi les pays les plus pacifiques du monde, selon le rapport annuel sur l’évolution de la paix dans le monde, le Global Peace Index ou GPI, un projet mis en place par l'Institute for Economics and Peace (IEP) qui analyse 163 nations et les classe selon leur niveau de paix chaque année. La République tchèque figure en 2019 à la 10e place de ce classement, soit une recul de trois rangs par rapport à 2018.

L’Islande continue, elle, de rester en tête de ce classement, devant la Nouvelle-Zélande, l’Autriche, le Portugal et le Danemark, tandis que l’Afghanistan, qui succède à la Syrie, figure tout en bas de l’échelle, avec le Soudan du Sud, le Yémen et l’Irak. Vingt-trois critères sont pris en compte pour l’établissement de cet indice, comme le taux de criminalité, l’accès aux armes, la taille de l’armée ou encore les relations avec les pays voisins.