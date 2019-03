La République tchèque condamne l’attentat terroriste en Nouvelle-Zélande

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a condamné l’attentat terroriste contre deux mosquées, perpétré à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il a présenté ses condoléances aux proches des victimes et aux habitants de l’archipel. Les dirigeants du parti ODS et TOP 09, Petr Fiala et Markéta Adamová, ont également condamné cette attaque.

D’après le ministère des Affaires étrangères, aucun victime tchèque n’est à déplorer. Le bilan provisoire de cet attentat, imputé à l’extrême-droite, est de 49 victimes.