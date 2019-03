La République tchèque commémore les 80 ans de l’occupation du pays par les nazis

Partout en République tchèque, on commémore ce vendredi le 80e anniversaire de l’occupation de la Tchécoslovaquie par les nazis. Suite à l’invasion avait été créé le Protectorat de Bohême-Moravie. Parmi les événements organisés ce vendredi, une cérémonie du souvenir s’est tenue sur la place devant le Château de Prague, en présence de représentants de l’Association des légionnaires tchécoslovaques et du ministère de la Défense. Au Sénat, une conférence sur l’année 1939 et l’entre-deux-guerres a été animée par des historiens tchèques et slovaques.

A noter enfin que la Radio publique tchèque propose ce vendredi une émission spéciale en continu, qui retrace minute par minute, les événements de ce 15 mars 1939.