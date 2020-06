La République tchèque aura son Défenseur des enfants

Commissaire gouvernementale pour des droits de l’Homme, Helena Válková a annoncé, ce lundi, la prochaine création du poste de Défenseur des enfants (en tchèque médiateur pour les enfants – « dětský ombudsman). Un projet de loi en ce sens devrait être soumis au gouvernement d’ici quelques semaines.

Le médiateur sera chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant. Son bureau emploierait 50 personnes et aurait des branches à Prague, à Brno et à Ostrava. Au sein de l’UE, la République tchèque est le seul pays à ne pas avoir d’« ombudsman » pour les enfants.