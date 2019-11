La République tchèque a toujours le chômage le plus faible de toute l’UE

Pour la troisième année consécutive, la République tchèque a présenté, en 2018, le taux de chômage le plus faible parmi les pays membres de l’Union européenne, et ce avec un taux moyen de 2,2 %. L’Allemagne a figuré en deuxième position avec 3,4 %, tandis que la Grèce possédait le taux le plus élevé parmi les Vingt-Huit avec 19,3 %. Ces données proviennent de la Publication annuelle de l’Office tchèque des statistiques, mise en ligne lundi.

A l’échelle de l’UE, le taux de chômage moyen en 2018 s’est élevé à 6,8 % pour l’ensemble des Vingt-Huit et à 8,2 % pour les pays de la zone euro, dont ne fait pas partie la République tchèque. Pour cette année, un taux légèrement supérieur sera toutefois enregistré. En octobre dernier, il s’est ainsi élevé à 2,6 %, après s’être maintenu à 2,7 % trois mois durant entre juillet et septembre.