La République tchèque a suspendu ses livraisons d’armes à la Turquie

Comme quelques autres pays membres de l’Union européenne, parmi lesquels notamment l’Allemagne et la France, la République tchèque a suspendu à son tour avec effet immédiat ses livraisons de matériel militaire en Turquie. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Intérieur, le social-démocrate Jan Hamáček, lundi, à la sortie d’une réunion avec le Premier ministre Andrej Babiš et le ministre du Commerce et de l’Industrie. Prague a ainsi réagi à l’offensive de l’armée turque en Syrie.

Réunis à Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Huit ont condamné cette intervention turque et appelé Ankara à retirer ses troupes et à suspendre ses actions militaires qui menacent la stabilité et la sécurité de toute la région. Toutefois, la question de l’embargo sur les livraisons d’armes n’a pas été réglée. Seuls quelques pays membres ont pour l’instant décidé de geler leurs ventes.

Selon le rapport annuel sur le contrôle des livraisons de matériel militaire, les exportations tchèques en Turquie augmentent. Le montant des ventes a même doublé pour un total de près de 5,5 millions d’euros.