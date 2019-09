La rédaction hongroise de Radio Free Europe reprendra du service en 2020

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), une radio financée par le Congrès américain et basée à Prague, a décidé de rouvrir une rédaction en hongrois, 26 ans après sa fermeture et celle de plusieurs rédactions dans des langues d'Europe centrale et orientale.

Jamie Fly, président de RFE/RL, a indiqué avoir rencontré vendredi le porte-parole du gouvernement Orban à Budapest et confirmé que la rédaction en hongrois reprendrait du service à partir de l'année prochaine, dans un contexte médiatique magyar plutôt tendu ces derniers temps.

"Dans des pays où l'environnement médiatique est profondément polarisé, RFE/RL est souvent la seule plateforme indépendante d'informations et de débats", a indiqué Jamie Fly.

RFE/RL diffuse dans le monde entier et dans de nombreuses langues depuis Prague, où elle a déménagé de Munich en 1995.