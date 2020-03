La production industrielle a connu une baisse interannuelle de 1,4% en janvier

La baisse de la production industrielle en République tchèque s’est accélérée : alors qu’en décembre 2019, la production a connu une diminution interannuelle de 0,9%, en janvier 2020, elle a accusé une baisse de 1,4% comparé à la même période de l’année dernière.

Selon l’Office tchèque des statistiques, qui a publié les chiffres ce jeudi, ce ralentissement est dû à un repli de l’activité notamment dans la production d’électricité et de gaz, ainsi que des machines et des produits et constructions métalliques.

En revanche, l’industrie automobile, ainsi que la production dans le domaine de l’informatique ont continué à progresser. L’industrie automobile reste le moteur de l’économie tchèque.

Rappelons que la République tchèque est le premier producteur automobile en Europe centrale (1,427 million de voitures produites en 2019, soit une baisse de 0,7% par rapport à 2018) et le cinquième en Europe (derrière l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni).