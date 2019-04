La production de bière en hausse de 4,7 % en 2018

La production brassicole tchèque a réalisé un record en 2018, avec 21,3 millions d’hectolitres de breuvage sortis des brasseries tchèques, ce qui représente une augmentation de 4,7 % comparé à l’année 2017, marquée, elle, par un recul de la production et de la consommation du breuvage en Tchéquie.

La production record enregistrée en 2018 est notamment due à la hausse des exportations : elles ont connu une croissance interannuelle de 11,8 %. Ce sont les exportations vers la Slovaquie et l’Allemagne qui ont enregistré la plus forte augmentation, respectivement de 14% et de 9%, ainsi que celles vers la Hongrie et la Russie.

La consommation de bière a augmenté de 2,9% en République tchèque, pour s’élever à 16,5 millions d’hectolitres, selon les données publiées ce mardi par l'Union nationale des brasseries et malteries.