La procureure Lenka Bradáčová est la femme la plus influente en République tchèque selon Forbes

Présidente du ministère public à Prague, Lenka Bradáčová a été désignée pour la sixième fois consécutive comme la femme la plus influente en République tchèque par le magazine Forbes. Le magazine met en avant notamment le courage et la volonté avec lesquels elle s’engage dans les affaires les plus importantes dans le pays qui mettent en cause hommes d’affaires, lobbyistes et politiques.

A la deuxième place de ce classement figure la commissaire européenne Věra Jourová, commissaire européenne, suivie par l'actuelle ministre des Finances Alena Schillerová, dont c'est la première occurrence au classement.