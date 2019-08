La Prague pride soutenue par une quinzaine d'ambassades étrangères à Prague

Des diplomates de onze pays participeront au défilé de la Gay Pride traditionnellement organisé dans le cadre du festival Prague Pride qui commence lundi, a indiqué Michael Vlček de l'ambassade du Canada.

Les diplomates défileront sous la bannière "Diplomates pour l'égalité". Les chefs de seize missions diplomatiques, dont les USA, la France et la Suisse, ont également signé une déclaration conjointe en faveur de l'égalité des droits pour la communauté LGBT.

La neuvième édition de Prague Pride se tiendra du 5 au 11 août et proposera plus de 140 événements différents, dont des concerts, des débats et des événements de rue.

Pour la première fois cette année, le drapeau arc-en-ciel LGBT sera déployé par la municipalité de Prague pour soutenir le festival.