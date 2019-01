La politique absente du déjeuner entre le chef de l'Etat et le Premier ministre

Le chef de l'Etat Miloš Zeman a reçu le Premier ministre Andrej Babiš (ANO) jeudi midi à sa résidence présidentielle de Lány, à quelques kilomètres à l'ouest de Prague, pour un traditionnel "déjeuner du Nouvel An". La rencontre a duré environ deux heures au cours desquelles il n'aurait pas été question d'affaires politiques. C'est ce que le chef du gouvernement a confié aux journalistes après le repas. Selon lui, la politique aurait été laissée à des rencontres ultérieures "en raison de la présence des épouses" et les discussions auraient tourné autour de la famille et des fêtes de fin d'année.

Aussi, Andrej Babiš a indiqué n'avoir pas évoqué l'éventuel remaniement ministériel auquel il a récemment dit songer. D'après le milliardaire, si le gouvernement devait subir des changements, ceux-ci interviendraient au second trimestre de cette année.