La police tchèque enquête sur le vol de plusieurs millions de couronnes de bijoux

La police tchèque enquête actuellement sur le vol de bijoux et de montres, d'une valeur de 20 millions de couronnes, dérobés dans une boutique du centre commercial de Pankrác le 16 décembre dernier. Elle est notamment à la recherche d'éventuels témoins et, via son site web, a appelé la population à aider les enquêteurs.

Une vidéo de sécurité publiée par la police montre sept cambrioleurs masqués en train de pénétrer dans le centre commercial, tard dans la nuit. Le casse n'ayant duré en tout que deux minutes et demi, les malfaiteurs ont pu prendre la fuite avant l'arrivée de la police sur les lieux.

Un cambriolage similaire s'était déroulé le 30 octobre dernier dans un entrepôt pragois : plusieurs personnes, également masquées, avaient alors dérobé des centaines de téléphones mobiles pour une valeur de plusieurs millions de couronnes.