La police tchèque a identifié le pilote d’une voiture de Formule 1 filmée sur une autoroute

En septembre dernier, une voiture de course rouge avait été vue et filmée sur l’autoroute D4, à Příbram, en train de doubler d’autres véhicules. La police avait alors ouvert une enquête et lancé un appel à témoins afin d’identifier le conducteur de la Formule 1 en raison de soupçons d’infractions au code de la route.

L’homme de 45 ans risque une amende pouvant aller jusqu’à près de 400 euros et un retrait de permis entre six mois et un an.