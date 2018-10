La police d'Ostrava met en garde contre une nouvelle drogue de synthèse

La police de la ville d'Ostrava, à l'est de la République tchèque, met en garde contre les dangers encourus par les utilisateurs d'une nouvelle forme de cannabis synthétique. Cette drogue de synthèse est vendue sous le nom de Cocolino et serait apparue sur le marché local au cours du mois de septembre. Selon les autorités régionales, 23 personnes auraient déjà été intoxiquées suite à la consommation de cette substance, qui a une apparence végétale, et deux hommes seraient même décédés.

Dans cette affaire, la police a déjà inculpé douze personnes. D'après Gabriela Pokorná, la porte-parole de la police en Moravie-Silésie, la drogue concernée est particulièrement dangereuse associée à de l'alcool.