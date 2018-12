La police a arrêté un homme responsable d'une prise d'otages dans une banque

Un homme, qui avait pris ce vendredi en otage neuf personnes dans une succursale de la banque Unikredit Bank à Příbram (Bohême du Sud) a été désarmé et arrêté par une unité spéciale de la police. Tous les otages, soit deux employés et sept clients, sont sains et saufs.

Le motif de la prise d'otages n'aurait pas été de cambrioler la banque, selon une porte-parole de la police tchèque, mais d'attirer l'attention sur des problèmes personnels. L'homme, né en 1990, est détenteur d'une autorisation de port d'armes et a un casier judiciaire pour des délits mineurs.