La Nuit des chercheurs ouvre les coulisses de la science

De nombreuses institutions scientifiques ouvrent leurs portes au public dans le cadre de la Nuit des chercheurs qui se tient ce vendredi soir dans une trentaine de villes en République tchèque. Le public peut visiter, à l’aide d’une application mobile, l’Académie des Sciences, les facultés scientifiques, musées, observatoires, ainsi que les centres du super-laser HiLase et ELI Beamlines, situés près de Prague.

Initié par la Commission européenne et organisé dans plus de 200 villes européennes, cet événement nocturne a attiré plus de 50 000 Tchèques l’année dernière.