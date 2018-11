La nouvelle coalition à la mairie de Prague signe ce lundi sa déclaration de programme

Composée de membres du parti des Pirates, du mouvement Praha Sobě et de l’alliance des « Forces alliées pour Prague », qui rassemble des membres des partis TOP 09, chrétien-démocrate et STAN, la nouvelle coalition à la tête de la mairie de Prague doit signer ce lundi sa déclaration de programme à la presse. La nouvelle équipe municipale entend se concentrer sur la construction de périphériques, de la ligne D du métro, elle prévoit également de lancer des projets de construction sur des friches industrielles, de procéder à la restauration d'appartements et de procéder à une majoration du salaire des enseignants.

La nouvelle coalition bénéficiera d’une majorité de 39 voix dans un conseil municipal composé de 65 membres. La mairie de Prague sera dirigée par Zdeněk Hřib, issu du parti des Pirates.