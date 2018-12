La neige entraîne des dizaines de kilomètres de bouchons sur l’autoroute D1

La neige complique le trafic routier dans plusieurs endroits du pays ce mercredi, et notamment sur l’autoroute D1 qui relie Prague à Brno. Plusieurs dizaines de kilomètres d’embouteillages sont à déplorer dans les régions de Bohême centrale et de Vysočina. La circulation a été ralentie dès les premières et abondantes chutes de neige mercredi après-midi.

Malgré les dizaines de sableuses en action durant la nuit, l’autoroute est bloquée notamment par d’importantes files de poids lourds. Aucun accident n’a toutefois été recensé. La situation n’est guère meilleure sur les routes de moindre catégorie dans les environs des embouteillages.