La neige complique la circulation mais sauve la course Jizerská 50

La neige tombée en ce milieu de semaine a compliqué la circulation dans plusieurs régions du pays. La zone frontalière entre la Tchéquie et l'Allemagne a notamment été concernée, avec l'autoroute D8 bloquée mercredi matin entre Ústí nad Labem et la frontière allemande.

Les flocons ont en revanche fait des heureux du côté des organisateurs et des participants à la traditionnelle Jizerská padesátka, course de ski de fond sur 50km qui semblait compromise à cause du manque de neige.

Finalement, cette course, qui se dispute depuis 1968 à Bedřichov, pourra se dérouler normalement dimanche sur la quasi-totalité du parcours habituel.