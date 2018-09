La municipalité de Prague veut développer son réseau ferroviaire

La municipalité de Prague doit discuter ce mardi une stratégie de développement de son réseau ferroviaire. Ce document, élaboré par l’Institut de planification et de développement (IPR) et l'organisation Ropid, la société chargée de l’organisation des transports en commun dans la capitale, table sur la création de nouveaux arrêts, sur l'extension de certaines lignes, sur une amélioration des infrastructures des gares, ainsi que sur une augmentation de la fréquence des trains, laquelle devrait être de 10 à 15 minutes.

Il s'agit de faire face à l'engorgement de certains lignes, par exemple entre la gare de Smíchov et la gare principale de Prague ou avec les liaisons vers les villes de Beroun et de Benešov, en Bohême centrale. Pour cela, le plan de développement suggère l'installation de nouveaux quais de gare et, surtout, la création de lignes spécialement destinées aux trains à grande vitesse.