La ministre du Travail présente un plan de lutte contre la pauvreté

La ministre social-démocrate du Travail et des Affaires sociales Jana Maláčová a présenté, ce lundi, un plan de lutte contre la pauvreté. Ce dernier contient quinze mesures concrètes qui devraient notamment aider à améliorer la situation des gens dans des zones d’exclusion sociale et lutter contre les marchands de sommeil. Ces mesures concrètes seront ensuite discutées et travaillées au sein des ministères du Travail, de l’Industrie, de l’Intérieur, de l’Aménagement du territoire et de la Santé, en collaboration avec les représentants des municipalités.

Un projet similaire avait déjà été porté, il y a deux ans, par des ministres sociaux-démocrates du gouvernement Sobotka. Néanmoins, il n’a pas été soutenu par les parlementaires.